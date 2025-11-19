Sorteggio playoff Mondiali 2025, data e possibili avversarie Italia

Offerte Black Friday
Sorteggio playoff Mondiali 2025, Italia agli spareggi: data, orario e possibili avversarie

Sport

Per la terza volta consecutiva gli Azzurri, ora allenati da Gattuso, devono disputare gli spareggi per accedere alle fasi finali dei Mondiali di calcio, dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia. Le precedenti due volte sono andate male e l'Italia non ha partecipato alla kermesse internazionale. Vediamo con chi e quando potrebbe giocare la Nazionale di calcio

Ancora una volta playoff per provare ad accedere alla fase finale dei Mondiali di calcio. L’Italia di Gattuso (è la terza volta consecutiva per la Nazionale azzurra di calcio, le precedenti due è andata male) sarà costretta a giocarsi l’accesso ai Mondiali attraverso gli spareggi, in conseguenza del secondo posto nel girone I, alle spalle della Norvegia, che ha concluso la fase preliminare a punteggio pieno.

Ma chi e quando potrebbe incontrare l'Italia? Quattro squadre provengono dalla Nations League, altre otto sono le seconde classificate dei gironi. Vediamo il regolamento del sorteggio che determinerà le sfide dei playoff, da cui poi usciranno le ultime quattro qualificate europee alla kermesse mondiale.

Le fasce

Le fasce sono quattro:

1) Italia, Turchia, Danimarca, Ucraina

2) Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Galles

3) Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Kosovo

4) Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

 


Le prime tre fasce sono state create in base al ranking FIFA delle squadre, nella quarta fascia, invece, ci sono le squadre che hanno ottenuto la qualificazione agli spareggi tramite il successo nel girone di Nations League

 

Il regolamento

Ci sono semifinali e finale. In semifinale le squadre in prima e seconda fascia giocano in casa, quelle in terza e in quarta in trasferta. Per la finale ci sarà un ulteriore sorteggio che sarà decisa il 20 novembre. 

Le date

Il 26 marzo sono previste le varie semifinali, mentre il 31 le finali che determineranno le ultime quattro qualificate europee alla prossima Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti.

