MotoGP Valencia, Bezzecchi in pole position

Marco Bezzecchi (Aprilia) partirà dalla pole position nel GP di Valencia, classe MotoGP. In prima fila anche le Ducati di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Con Raul Fernandez e Pedro Acosta, sono cinque i piloti raccolti in meno di un centesimo.

Per Bezzecchi é la seconda pole consecutiva dopo quella del Portogallo, la quinta della stagione, ottenuta con il nuovo record della pista di Valencia (1'28"809). Ad applaudirlo, nel box Aprilia, anche la campionessa del mondo di sci alpino Federica Brignone. "Sono molto contento, é stata una bella qualifica, anche se all'inizio stavo faticando. Dopo ho fatto un bel respiro - le prime parole, a Sky, del pilota riminese - e con la seconda gomma é andata senz'altro meglio". Sulla scelta della gomma ha aggiunto: "Per la sprint é meglio la soft. Il passo gara non é male ma molti altri saranno veloci. Cercherò di fare una buona partenza".