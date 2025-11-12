Calcio, morto a 69 anni Salvatore Garritano: lottava contro leucemia

L'ex attaccante del Torino (ma anche di Sampdoria e Bologna) era malato dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80

Salvatore Garritano è morto all'età di 69 anni. L'ex attaccante del Torino era malato di leucemia dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80. Da giovane promessa con qualche presenza nella Nazionale Under 21, era approdato al Torino nel 1975 e vi era rimasto fino al 1978.