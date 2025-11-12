Calcio, morto a 69 anni Salvatore Garritano: lottava contro leucemia

L'ex attaccante del Torino (ma anche di Sampdoria e Bologna) era malato dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80
Salvatore Garritano è morto all'età di 69 anni. L'ex attaccante del Torino era malato di leucemia dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80. Da giovane promessa con qualche presenza nella Nazionale Under 21, era approdato al Torino nel 1975 e vi era rimasto fino al 1978.
Il saluto del club
Garritano aveva contribuito alla conquista dello scudetto del Torino nel 1976 con la determinante rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus. Complessivamente in granata aveva collezionato 27 presenze e 6 gol in tre stagioni, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva dei 'gemelli del gol'. Successivamente aveva giocato con la Sampdoria e il Bologna, prima di chiudere la carriera alla Ternana. "Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata", ha scritto in una nota il presidente Urbano Cairo a nome di tutto il Torino Football Club.