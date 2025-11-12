Calcio, morto a 69 anni Salvatore Garritano: lottava contro leucemia

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Calcio, addio a Salvatore Garritano: l'ex attaccante aveva 69 anni, era malato di leucemia

Sport

L'ex attaccante del Torino (ma anche di Sampdoria e Bologna) era malato dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80

ascolta articolo

Salvatore Garritano è morto all'età di 69 anni. L'ex attaccante del Torino era malato di leucemia dal 2007. A darne notizia è stato il club granata con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Riserva di Graziani e Pulici nello scudetto del 1976, Garritano aveva denunciato l'abuso dei farmaci nel calcio negli anni '70 e '80. Da giovane promessa con qualche presenza nella Nazionale Under 21, era approdato al Torino nel 1975 e vi era rimasto fino al 1978.

Il saluto del club

Garritano aveva contribuito alla conquista dello scudetto del Torino nel 1976 con la determinante rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus. Complessivamente in granata aveva collezionato 27 presenze e 6 gol in tre stagioni, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva dei 'gemelli del gol'. Successivamente aveva giocato con la Sampdoria e il Bologna, prima di chiudere la carriera alla Ternana. "Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata", ha scritto in una nota il presidente Urbano Cairo a nome di tutto il Torino Football Club.

Vedi anche

Morto Carlo Ricchetti, l'ex calciatore della Salernitana aveva 55 anni
Garritano con la maglia del Bologna

Sport: Ultime notizie

Atp Finals, stasera Sinner sfida Zverev. Auger-Aliassime batte Shelton

Sport

L’azzurro torna in campo a Torino contro il tedesco, già incontrato di recente in finale a Vienna...

Calcio, morto a 69 anni Salvatore Garritano: lottava contro leucemia

Sport

L'ex attaccante del Torino (ma anche di Sampdoria e Bologna) era malato dal 2007. A darne notizia...

Achille Polonara è tornato a casa dopo il trapianto di midollo

Sport

Dopo l'operazione a cui si è sottoposto il 25 settembre scorso presso l'ospedale Sant'Orsola di...

Atp Finals, Musetti vince in tre set su De Minaur

Sport

Con questo risultato il carrarese ha ancora una possibilità di accedere alla semifinale: giovedì...

Basket, morto 'Sugar' Richardson: fu stella Nba e della Virtus Bologna

Sport

Il cestista texano star dei Knicks e Nets è deceduto a 70 anni a causa di un tumore. Nel nostro...

Sport: I più letti