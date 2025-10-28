Offerte Sky
Morto Carlo Ricchetti, l'ex calciatore della Salernitana aveva 55 anni

Da tempo l'ex granata lottava con una grave malattia. Per diverse stagioni fu protagonista con la maglia del club campano, diventando un pilastro prima della promozione in Serie B e poi della cavalcata in A dei granata con Delio Rossi 

Carlo Ricchetti, ex giocatore della Salernitana dal 1993 al 1999, è morto oggi all'età di 55 anni. Da tempo Ricchetti lottava con una grave malattia che lo aveva debilitato. Per diverse stagioni fu protagonista con la maglia granata, diventando un pilastro prima della promozione in Serie B e poi della cavalcata in A dei granata con Delio Rossi in panchina.

L'esperienza da allenatore nel settore giovanile

Sposato con Antonella, Ricchetti aveva  disputato 157 partite con la maglia della Salernitana segnando anche 25 gol. Per lui anche un’esperienza da allenatore nel settore giovanile della Salernitana, oltre che negli staff dei suoi ex compagni di squadra Roberto Breda e Mirko Cudini. Poco tempo fa, era stato l'amico ed ex compagno di squadra Claudio Grimaudo a rendere pubblica la notizia della sua malattia.

 

