Basket, morto 'Sugar' Richardson: fu stella Nba e della Virtus Bologna

Il cestista texano star dei Knicks e Nets è deceduto a 70 anni a causa di un tumore. Nel nostro Paese, in cui arrivò nel 1988, giocò anche per Livorno e Forlì

Il basket internazionale è in lutto. Michael Ray Richardson, noto ovunque come 'Sugar', è deceduto a 70 anni a Lawton, in Oklahoma, a causa di un tumore. Fu tra le stelle della Nba a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta e della Virtus Bologna. Texano di Lubbock venne scelto nel 1978, dai New York Knicks con i quali giocò fino al 1982 per poi passare brevemente ai Golden State Warriors e ai New Jersey Nets dove rimase dal 1983 fino al 1986. Trovato positivo alla cocaina, nel 1984, per la terza volta venne sospeso dal campionato Nba, per poi venire definitivamente radiato nel 1986.