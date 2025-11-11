Alberto Bertone, morto a 59 anni fondatore di acqua Sant'Anna

Ad annunciarlo “con immenso dolore” con una nota la famiglia, i dipendenti e i collaboratori
Acqua Sant'Anna, la famiglia Bertone, tutti i suoi dipendenti e collaboratori, annunciano "con immenso dolore" in una nota la scomparsa di Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato della società, avvenuta nella giornata di oggi. Fondatore dell'azienda nel 1996 - si legge - Alberto Bertone, 59 anni, "imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d'innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l'intero tessuto economico e sociale del Paese. Sotto la sua guida, Acqua Sant'Anna è cresciuta fino a diventare l'azienda leader in Italia nelle acque minerali".
Lutto all’Acqua Sant’Anna
“Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali” “Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati”, conclude la nota.
Presidente e amministratore delegato, aveva 59 anni
Nato a Moncalieri (Torino) il 16 agosto 1966, da una famiglia di industriali edili originari del Cuneese, Bertone aveva fondato nel 1996 l'azienda di imbottigliamento in valle Stura, poi divenuta prima realtà del settore in Italia con 20 milioni di bottiglie prodotte ogni giorno e più di 130 dipendenti nello stabilimento di Sant'Anna di Vinadio (Cuneo). Laureato in scienze politiche, Bertone era padre di due figli. Nel 2016 aveva perso la compagna Roberta Ruffino, scomparsa prematuramente all'età di 40 anni. A fine ottobre l'udienza del processo penale a suo carico, intrapreso dopo la denuncia per diffamazione di un concorrente, era stata rinviata per motivi di salute.