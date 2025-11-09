FIA WEC 2025, Ferrari campione del mondo piloti e costruttori

La scuderia di Maranello vola nel mondiale Wec. Il sogno si concretizza con la Hypercar 499P, grazie al terzo e quarto posto della Ferrari #50 e #51 alla "8 ore del Bahrain", ultima tappa del mondiale Wec, ottenuto dietro alle Toyota. Con questo risultato la rossa ottiene i punti necessari per aggiudicarsi il titolo costruttori con l’equipaggio #51 composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che conquistano il titolo piloti. Elkann: "Traguardo che ci riempie di orgoglio"
La Ferrari è campione del mondo piloti e costruttori nel FIA World Endurance Championship 2025, a 53 anni dall'ultimo titolo assoluto nel settore. Un traguardo ottenuto grazie allo straordinario risultato ottenuto nell'ultima gara della stagione, la 8 Ore del Bahrain.
Il successo è duplice considerato che a Sakhir arriva anche il Mondiale Piloti firmato dai piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che formano l’equipaggio della 499P numero 51 del team Ferrari – AF Corse, quarto al traguardo. Un’impresa storica che giunge al terzo anno dal ritorno della Casa di Maranello nella top class dell’endurance e che la squadra festeggia anche grazie al terzo posto ottenuto dalla 499P gemella, la numero 50, guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La 8 Ore del Bahrain termina, inoltre, con il quinto posto della 499P numero 83 del team AF Corse, affidata al pilota ufficiale Ferrari Yifei Ye, insieme a Rober Kubica e Phil Hanson. Con questo risultato il campionato, oltre a incoronare la Casa di Maranello vincitrice tra i Costruttori, consegna a Pier Guidi-Calado-Giovinazzi il primo posto, davanti a Ye-Kubica-Hanson; terzi Fuoco-Molina-Nielsen.
L'ultima gara
L’ultima prova iridata ha visto le vetture della Casa di Maranello protagoniste sin dall’inizio grazie a una prestazione superlativa dei piloti e della squadra nel complesso. Gli ottimi turni di guida e la strategia impeccabile hanno consentito alle tre Ferrari di mantenersi costantemente nelle prime posizioni. A risultato ormai acquisito, con la Ferrari pronta a laurearsi campione, nel finale Pier Guidi ha ceduto la terza posizione al compagno Nielsen, consentendo così all’equipaggio numero 50 di salire sul podio, e di concludere l’annata in terza posizione nella classifica Piloti.
I titoli mondiali
Per Ferrari si tratta del 24esimo titolo iridato nell’endurance includendo sia i successi assoluti sia quelli di classe, a partire dalla nascita del campionato FIA nel 1953; il Cavallino Rampante ottiene il nono titolo assoluto laureandosi campione a 53 anni di distanza dall’ultimo precedente, risalente al 1972, quando a raggiungere tale onore nel FIA World Championship for Makes fu la Ferrari 312 P, la vettura Sport Prototipo della quale la 499P ha idealmente raccolto il testimone a partire dal 2023. Si tratta invece del primo alloro assoluto Piloti nella top class dell’endurance – dove Ferrari ha gareggiato sino al 1973, in un’epoca nella quale veniva attribuito solamente il titolo Costruttori, e di nuovo dal 2023 – quello conquistato da Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Per i primi due, già protagonisti di una lunga avventura sportiva con le Ferrari GT, arriva inoltre il quarto titolo tra i Piloti: quello del 2025 si somma ai tre in di classe LMGTE Pro registrati nel 2017, 2021 e 2022. Nell’ambito del FIA WEC, istituito nel 2012, Ferrari ottiene l’ottavo titolo Costruttori – il primo assoluto – dopo quelli di classe GT del 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2021 e 2022. Sale a quota sei, invece, il conteggio dei titoli mondiali Piloti, dove in classe LMGTE Pro i portacolori della Casa di Maranello hanno trionfato nel 2013, 2014, 2017, 2021, 2022 e 2025. Il risultato eccellente nel FIA WEC consente, inoltre, di riportare a Maranello un titolo iridato Costruttori 17 anni dopo il più recente precedente, registrato in Formula 1 nel 2008 con la Ferrari F2008; sono invece trascorsi 18 anni dal precedente successo assoluto tra i Piloti, che venne firmato da Kimi Räikkönen nel 2007.
I risultati in stagione
La squadra italiana brinda a un successo già parte della storia del motorsport. L’annata ha visto le 499P della squadra Ferrari – AF Corse ottenere tre successi (in Qatar con l’equipaggio numero 50, a Imola e in Belgio con il 51), due secondi e tre terzi posti, oltre a tre pole position (a Lusail e a Imola con Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, a Spa con Fuoco-Molina-Nielsen). Un ruolino di marcia arricchito inoltre dalla tripletta a Lusail all’esordio di stagione (con la 499P numero 83 giunta seconda) e da due doppiette a Imola e Spa (considerando anche i piazzamenti della vettura in livrea Giallo Modena, che non maturava punti per la classifica iridata). AF Corse si è inoltre aggiudicato il FIA World Cup for Hypercar Teams riservato alle squadre indipendenti, e ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans con Ye-Kubica-Hanson.
I successi nella storia
Come anticipato Ferrari nel 2025 firma il nono titolo mondiale assoluto nell’endurance, che segue quelli ottenuti nel 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961 e nel 1972; in quest’ultima stagione la 312 P disputò dieci delle 11 gare inserite nel calendario, vincendole tutte. Sale a quota 24, invece il numero di titoli mondiali costruttori includendo quelli di classe, l’ultimo dei quali risalente al 2022 (GTE Manufacturers). Nella storia del Mondiale Piloti il conteggio sale a 6 titoli iridati Piloti, includendo quelli di classe GT, tutti tra il 2012 e il 2025.
Elkann: "Traguardo che ci riempie di orgoglio"
John Elkann, Presidente Ferrari, commenta in una nota: “Un traguardo che ci riempie di orgoglio e rappresenta il coronamento di un sogno, l’apice di un percorso iniziato nel 2022, quando abbiamo deciso di tornare a competere nella classe regina delle competizioni Endurance. Un percorso che ci ha visto trionfare per tre volte consecutive a Le Mans e che oggi ci permette di celebrare non solo due titoli mondiali, ma soprattutto la forza di una squadra che ha saputo lavorare come un corpo unico affrontando le tante difficoltà dell’Endurance con l’umiltà di imparare e migliorare sempre.”