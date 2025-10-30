Malore per Bilal Nadir durante Marsiglia-Angers, come sta il giocatore

Momenti di grande paura e spavento ieri per Bilal Nadir, centrocampista classe 2003 dell’Olympique Marsiglia. Il calciatore, nel corso del match contro l’Angers valido per il campionato francese, ha infatti accusato un malore. Nadir, entrato in campo al 70′ della ripresa, si è accasciato sul terreno di gioco solamente dieci minuti più tardi.

Il comunicato ufficiale dell'OM

Oggi, nel corso della mattinata, è arrivato un comunicato ufficiale da parte dell'OM che ha tranquillizzato tutti. "L'Olympique de Marseille desidera fornire notizie rassicuranti riguardo a Bilal Nadir, che ieri ha avuto un'emergenza medica durante la partita contro l'Angers. Il giocatore non ha perso conoscenza al momento del malore. Dopo essere stato assistito dallo staff medico del club e dai soccorritori presenti sul posto, tutti i suoi parametri vitali sono risultati normali. A titolo precauzionale, Bilal Nadir è stato trasferito in ospedale per una valutazione medica completa. Le sue condizioni sono buone e rimane sotto osservazione per ulteriori accertamenti. Il club ringrazia il personale medico per la tempestività del suo intervento, nonché i numerosi tifosi per i loro messaggi di supporto. Ulteriori informazioni saranno fornite con l'evolversi della situazione".

Le parole di un compagno di squadra

Anche dopo la gara si respirava ottimismo. “Sta bene. Ed è la cosa più importante”, ha detto dichiarato un compagno di squadra di Nadir, cioè Matt O’Riley. “È stato uno shock per tutti quando lo abbiamo visto a terra, ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo. Gli auguriamo di riprendersi presto”, ha poi aggiunto.