Juventus, Spalletti prima scelta per il dopo Tudor: i nomi in ballo

Dirigenza bianconera al lavoro per individuare il sostituto del tecnico croato. L'ex ct azzurro sembra essere il nome più gradito a Torino e in queste ore si studierà la fattibilità dell'operazione. Mancini e Palladino restano sullo sfondo. Mercoledì, intanto, contro l'Udinese toccherà a Brambilla

Sarà Massimo Brambilla a sedere sulla panchina della Juventus mercoledì sera contro l'Udinese, nel primo match dei bianconeri dopo l'esonero di Igor Tudor. Quella del tecnico della Next Gen, tuttavia, pare essere soltanto una soluzione ad interim, con la dirigenza juventina al lavoro in questo ore per individuare l'allenatore chiamato a risollevare le sorti di una squadra in crisi di gioco e, soprattutto, di risultati, con la vittoria che manca da otto gare e tre ko consecutivi nel giro di una settimana.