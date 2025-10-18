Esplora tutte le offerte Sky
Formula 1, Gp Austin: Vestappen vince la gara Sprint davanti a Russel

Sport

Sainz conquista il terzo posto, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto la Sprint race del gran premio delle Americhe e guadagna altri 8 punti sulle McLaren. Sul circuito di Austin, l'olandese ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc.  Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg. 

Sport

Max Verstappen, dagli esordi ai 4 mondiali vinti in F1. FOTOSTORIA

Figlio di Jos, ex pilota del circus, l'olandese della Red Bull ha conquistato il titolo iridato nel 2021, dopo un lungo duello con Hamilton. Poi è arrivato il  bis nel 2022, seguito dagli altri due titoli del 2023 e del 2024. Nella sua carriera ha inanellato una serie di record di precocità. È stato il più giovane a debuttare, ad andare a punti e a vincere una gara del circus

