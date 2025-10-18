Formula 1, Gp Austin: Vestappen vince la gara Sprint davanti a Russel

Sainz conquista il terzo posto, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg
Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto la Sprint race del gran premio delle Americhe e guadagna altri 8 punti sulle McLaren. Sul circuito di Austin, l'olandese ha preceduto al traguardo la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, quinta quella di Charles Leclerc. Subito fuori per un incidente alla partenza Lando Norris e Oscar Piastri coinvolti in un scontro con Hulkenberg.
Figlio di Jos, ex pilota del circus, l'olandese della Red Bull ha conquistato il titolo iridato nel 2021, dopo un lungo duello con Hamilton. Poi è arrivato il bis nel 2022, seguito dagli altri due titoli del 2023 e del 2024. Nella sua carriera ha inanellato una serie di record di precocità. È stato il più giovane a debuttare, ad andare a punti e a vincere una gara del circus