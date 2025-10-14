Capo Verde, storica qualificazione ai Mondiali 2026: battuto eSwatini

Con un secco 3-0, Capo Verde diventa il secondo Paese con meno abitanti in assoluto dopo l'Islanda a partecipare (per la prima volta) alla fase finale della Coppa del Mondo
Capo Verde è per la prima volta nella fase finale dei Mondiali di calcio che si terranno nel 2026 in America. Grande festa ieri allo stadio nazionale di Praia. La partita giocata contro l'eSwatini è finita con un 3-0 costringendo il Camerun di Onana - dato come favorito - ai playoff.
Capo Verde e il sogno del mondiale
Nell'ultima giornata del Girone D delle qualificazioni, decisivi per Capo Verde i tre giocatori Rocha Livramento del Verona, Willy Semedo e Stopira che hanno griffato il risultato nel secondo tempo. Di certo non era data come favorita, eppure Camerun, Angola, Mauritius, Libia ed eSwatini non l'hanno vista arrivare. Fino a ieri, la nazionale africana era riuscita a qualificarsi solo nella fase finale della Coppa d'Africa non riuscendo però mai a raggiungere la vittoria. Nel 2000 era riuscita a vincere la Coppa Amilcar Cabral soffiandola al Senegal. La squadra rappresenta la seconda nazione con il minor numero di abitanti in assoluto dopo l'Islanda che parteciperà alle qualificazioni della coppa del mondo che si terranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e Messico e sarà la terza esordiente ai prossimi campionati mondiali con Giordania ed Uzbekistan. Ad allenare la squadra del Praia da ben 5 anni Pedro Leitao Brito detto "Bubista".