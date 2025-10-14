Capo Verde, storica qualificazione ai Mondiali 2026: battuto eSwatini

Capo Verde e il sogno del mondiale

Nell'ultima giornata del Girone D delle qualificazioni, decisivi per Capo Verde i tre giocatori Rocha Livramento del Verona, Willy Semedo e Stopira che hanno griffato il risultato nel secondo tempo. Di certo non era data come favorita, eppure Camerun, Angola, Mauritius, Libia ed eSwatini non l'hanno vista arrivare. Fino a ieri, la nazionale africana era riuscita a qualificarsi solo nella fase finale della Coppa d'Africa non riuscendo però mai a raggiungere la vittoria. Nel 2000 era riuscita a vincere la Coppa Amilcar Cabral soffiandola al Senegal. La squadra rappresenta la seconda nazione con il minor numero di abitanti in assoluto dopo l'Islanda che parteciperà alle qualificazioni della coppa del mondo che si terranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e Messico e sarà la terza esordiente ai prossimi campionati mondiali con Giordania ed Uzbekistan. Ad allenare la squadra del Praia da ben 5 anni Pedro Leitao Brito detto "Bubista".