L'ex calciatore Klasnic: "Troppi antidolorifici nel calcio"

Dopo tre trapianti di rene, oggi si sottopone a dialisi quotidiane



Klasnic ha raccontato di aver assunto per anni antidolorifici. “È difficile smettere di prendere farmaci quando vuoi gareggiare. Non credo che nessuno sport professionistico possa sopravvivere senza antidolorifici. Ma se avessi saputo di avere problemi, non avrei preso quei farmaci”, ha dichiarato. Le sue condizioni di salute oggi sono molto fragili: deve sottoporsi a sedute di dialisi quotidiane e da anni è costretto a sottoporsi ciclicamente a trapianti di rene. “Certo che sono furioso. Non augurerei a nessuno quello che ho passato”, ha aggiunto. La vicenda è arrivata anche in tribunale: nel 2020 il Werder Brema è stato condannato a risarcirlo con una somma di 4,5 milioni di euro per i danni causati, a cui si sono aggiunti oltre 100mila euro per la negligenza di due medici del club. L’ex giocatore in carriera ha vestito anche le maglie di Nantes, Bolton e Mainz e ha partecipato ai Mondiali del 2006 e agli Europei del 2008 con la nazionale croata.