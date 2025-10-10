L’ex calciatore Klasnic: "Troppi antidolorifici nel calcio, non so quanto vivrò ancora"Sport
L’ex attaccante croato del Werder Brema ha raccontato di vivere gravi conseguenze fisiche dovute all’uso prolungato di antidolorifici durante la carriera. “Il calcio non può sopravvivere senza l’utilizzo sistematico di antidolorifici ma se avessi saputo le conseguenze non li avrei assunti”, ha detto
Ivan Klasnic, 45 anni, ex attaccante croato e protagonista della vittoria del Werder Brema in Bundesliga nel 2004, ha raccontato di vivere gravi conseguenze fisiche legate all’uso prolungato di farmaci durante la sua carriera. “Nessuna somma di denaro potrà mai rimettermi in salute”, ha raccontato l’ex giocatore in un documentario trasmesso dalla televisione tedesca. “Ho subito tre trapianti e non so quanto vivrò ancora. Devo solo essere grato di essere ancora vivo, anche se devo prendere farmaci per sopravvivere”, ha aggiunto.
Dopo tre trapianti di rene, oggi si sottopone a dialisi quotidiane
Klasnic ha raccontato di aver assunto per anni antidolorifici. “È difficile smettere di prendere farmaci quando vuoi gareggiare. Non credo che nessuno sport professionistico possa sopravvivere senza antidolorifici. Ma se avessi saputo di avere problemi, non avrei preso quei farmaci”, ha dichiarato. Le sue condizioni di salute oggi sono molto fragili: deve sottoporsi a sedute di dialisi quotidiane e da anni è costretto a sottoporsi ciclicamente a trapianti di rene. “Certo che sono furioso. Non augurerei a nessuno quello che ho passato”, ha aggiunto. La vicenda è arrivata anche in tribunale: nel 2020 il Werder Brema è stato condannato a risarcirlo con una somma di 4,5 milioni di euro per i danni causati, a cui si sono aggiunti oltre 100mila euro per la negligenza di due medici del club. L’ex giocatore in carriera ha vestito anche le maglie di Nantes, Bolton e Mainz e ha partecipato ai Mondiali del 2006 e agli Europei del 2008 con la nazionale croata.
