Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Como, dall’Uefa via libera a disputare la partita di Serie A in Australia

Sport

Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è più vicina la possibilità di giocare la partita della 24esima giornata in Australia, come ipotizzato dalla Lega di serie A. Mancano però ancora gli ok della Fifa e della Federazione australiana

ascolta articolo

La Uefa dice sì alla disputa di Milan-Como all'estero, "ma in via eccezionale" e in considerazione delle "lacune normative a livello globale". Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è dunque più vicina la possibilità di giocare la partita della 24esima giornata in Australia, come ipotizzato dalla Lega di serie A. Perché il progetto diventi operativo, mancano l'ok della Fifa e della federazione australiana.  Il via libera "in via eccezionale" della Uefa riguarda oltre che Milan-Como anche Villareal-Barcellona, da disputare a Miami. La Uefa ha confermato "la sua opposizione alle partite di campionato nazionali disputate all'estero", ma le due richieste sono state "approvate in via eccezionale a causa delle lacune normative a livello globale". La Uefa si è impegnata a inserire "l'integrità delle competizioni nazionali e la prospettiva dei tifosi nelle prossime regole Fifa". 

Sport: Ultime notizie

Nba, LeBron James annuncia la "Second decision": c'è l'ipotesi ritiro

Sport

La star dei Lakers pubblica sui social un video che rievoca l'annuncio fatto nel 2010 al momento...

Milan-Como, da Uefa ok a disputare la partita di Serie A in Australia

Sport

Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è più vicina la possibilità di...

Fabio Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan: andrà al Mondiale 2026

Sport

Il "Ct italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo FIFA che si...

Atp Shanghai, Musetti vince derby con Darderi. Ieri ritiro per Sinner

Sport

Al Rolex Shanghai Masters, nel terzo turno si sono affrontati gli unici due italiani rimasti in...

Serie A, Juventus-Milan 0-0. Vincono Napoli, Roma e Bologna. VIDEO

Sport

Alle 12.30 Udinese-Cagliari è finita 1-1. Alle 15 la Roma ha battuto 2-1 la Fiorentina in...

Partite Serie A

Sport: I più letti