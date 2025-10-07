Milan-Como, da Uefa ok a disputare la partita di Serie A in Australia

La Uefa dice sì alla disputa di Milan-Como all'estero, "ma in via eccezionale" e in considerazione delle "lacune normative a livello globale". Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è dunque più vicina la possibilità di giocare la partita della 24esima giornata in Australia, come ipotizzato dalla Lega di serie A. Perché il progetto diventi operativo, mancano l'ok della Fifa e della federazione australiana. Il via libera "in via eccezionale" della Uefa riguarda oltre che Milan-Como anche Villareal-Barcellona, da disputare a Miami. La Uefa ha confermato "la sua opposizione alle partite di campionato nazionali disputate all'estero", ma le due richieste sono state "approvate in via eccezionale a causa delle lacune normative a livello globale". La Uefa si è impegnata a inserire "l'integrità delle competizioni nazionali e la prospettiva dei tifosi nelle prossime regole Fifa".