MotoGp Giappone, Bagnaia in pole e Marquez parte terzo. VIDEO

Sport
©Getty

Pole record a Motegi con un giro sotto l’1’43” che vale la prima casella in griglia. In terza posizione partirà il leader del Mondiale, con Joan Mir subito davanti a lui

ascolta articolo

Francesco Bagnaia, su Ducati, ha conquistato la pole position per il Gran Premio del Giappone, 17/ma prova del Motomondiale. Lo spagnolo Marc Marquez, che già questo fine settimana potrebbe laurearsi campione del mondo, partirà in terza posizione, dietro anche al connazionale della Honda Joan Mir. Bagnaia, alla sua seconda pole stagionale - la 26/ma in carriera in MotoGp - ha polverizzato il record del circuito di Motegi fermando il cronometro su 1'42''911, l'unico a scendere sotto il muro dell'1'43''. "Il lavoro sta finalmente dando i suoi frutti - le parole del torinese a Canal+ -. Ho un buon feeling con la moto. Stamattina era al passo giusto durante le prove e nelle qualifiche è stato incredibile. Per le gare sarà una bella bagarre". 

