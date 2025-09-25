Fininvest cede il Monza ad americani Blv. Galliani non sarà presidente

Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno concluso e finalizzato oggi, 25 settembre, il closing relativo alla cessione del Monza calcio. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, andrà l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% verrà poi ceduto entro il giugno del prossimo anno. L'operazione, stando a quanto emerso, dovrebbe assegnare al club un "enterprise value" pari a 45 milioni di euro. Berger e Lauren Crampsie, partner di Blv, come si legge i n una nota diffusa dal club, si sono detti "onorati di poter annunciare l’acquisizione di AC Monza. Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro".

Galliani lascia il Monza, non sarà presidente

Proprio Galliani ha deciso contestualmente di lasciare il Monza. Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto. "Una scelta difficile - ha spiegato - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi". Poi, un ulteriore messaggio. "Sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall'età di 5 anni", ha sottolineato ancora Galliani parlando della difficoltà di lasciare il club brianzolo. Nominato amministratore delegato e consulente del Monza nel 2019, per volontà di Silvio Berlusconi, Galliani ha accompagnato il club nella sua scalata dalla serie C, fino alla storica promozione in Serie A del 2020.