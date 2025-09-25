Esplora tutte le offerte Sky
Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia

L'Italia, già vincitrice della batteria domenica e della semifinale martedì, è arrivata prima al traguardo con quasi due secondi di margine sulla Gran Bretagna e tre secondi e ventisei centesimi sulla Polonia

A Shanghai, a distanza di sette anni dall'ultimo successo, il quattro di coppia maschile italiano è campione del mondo. E' il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Gli azzurri, con la sua bandiera tricolore in mano, hanno dedicato la vittoria proprio all'amico "Pippo".

Azzurri primi, battute Gran Bretagna e Polonia

L'Italia, già vincitrice della batteria domenica e della semifinale martedì, è arrivata prima al traguardo con quasi due secondi di margine sulla Gran Bretagna e tre secondi e ventisei centesimi sulla Polonia. Vittoria mai in discussione, con la barca azzurra a prender da subito il comando senza mai più lasciarlo, incrementando a metà percorso e gestendo bene nella fase finale. I quattro vogatori delle Fiamme confermano così la straordinaria tradizione del quattro di coppia: oro a Plovdiv 2018, bronzo a Linz 2019, bronzo a Racice 2022 e argento a Belgrado 2023, oltre a conquistare con la stessa formazione (Chiumento, Rambaldi, Panizza, Gentili) l'argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell'altra finale di giornata, il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato termina la sua finale al quarto posto. Un risultato che consolida il valore di un equipaggio protagonista durante la stagione 2025 con l'argento agli Europei di Plovdiv e l'oro in Coppa del Mondo. Azzurre in corsa per più di metà gara per il podio, terze ai 1000 dietro Romania e Francia, prima di subire sorpasso degli Stati Uniti. 

Gli azzurri sul podio

