Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Plusvalenze, ex vertici Juve patteggiano la pena per l'inchiesta Prisma

Sport

L'indagine riguarda presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero

ascolta articolo

Via libera dal gup di Roma ai patteggiamenti per gli ex vertici della Juventus nell'ambito dell'inchiesta "Prisma", che indaga su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori.

I patteggiamenti - che vanno dagli 11 mesi ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) - riguardano tra gli altri Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. Disposto il non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene, altro ex dirigente bianconero. Nel procedimento si contestano, a vario titolo, i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni.

Le pene

Nel dettaglio, il gup Anna Maria Gavoni, ha dato l'ok alle pene concordata di 1 anno e 8 mesi per Andrea Agnelli, ad 1 anno e due mesi per Pavel Nedved e ad 1 anno e sei mesi per Fabio Paratici. Undici mesi per altri due imputati. Disposta inoltre una multa nei confronti della società Juventus di 156 mila euro. In base a quanto si apprende un terzo delle oltre 200 parti civili hanno trovato l'accordo risarcitorio per un importo complessivo di un milione e 80 mila euro.

Approfondimento

Plusvalenze Juve, chiesto rinvio a giudizio per l'ex dirigenza

Sport: Ultime notizie

Inchiesta Prisma, ex vertici Juve patteggiano pena

Sport

L'indagine riguarda presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti -...

Indice sportività 2025, Trento in testa: la classifica completa

Sport

La città trentina torna a vincere l'indice realizzato dalla divisione Sport di PTS e pubblicato...

Serie A, Roma vince il derby. Ok anche Inter, Atalanta e Como. VIDEO

Sport

È proseguita la quarta giornata di campionato. Alle 12.30 si è giocato il derby della Capitale,...

Partite Serie A

Formula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara

Sport

La vittoria dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Secondo posto per la...

Tennis, Billie Jean King Cup: l'Italia batte gli Usa e trionfa

Sport

Le azzurre di Tathiana Garbin hanno battuto la squadra di Lindsay Davenport. Cocciaretto ha...

Sport: I più letti