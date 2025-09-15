Esplora tutte le offerte Sky
Charles Leclerc al matrimonio del fratello Lorenzo a Lecce

Sport

Il pilota della Ferrari è entrato in chiesa da un ingresso secondario. Ma i tanti curiosi e appassionati presenti sono riusciti ugualmente a immortalarlo sorridente ed emozionato accanto alla sua fidanzata Alexandra

ascolta articolo

Matrimonio in Puglia per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha partecipato sabato pomeriggio a Lecce al matrimonio del fratello Lorenzo Tolotta Leclerc, private banker di 36 anni, con Charlotte Di Pietro, 27enne dalle origini salentine. Il rito religioso è stato officiato da Don Mauro Carlino nella Basilica di Santa Croce dinanzi a 150 gli invitati. I due si erano già sposati lo scorso giugno con rito civile. 

Leclerc sorridente ed emozionato

Il pilota della Ferrari è entrato in chiesa da un ingresso secondario. Ma i tanti curiosi e appassionati presenti sono riusciti ugualmente a immortalarlo sorridente ed emozionato accanto alla sua fidanzata Alexandra quando è uscito in strada con gli altri testimoni e damigelle ad attendere l'arrivo della sposa. Un matrimonio evento per la città, sorvegliato speciale dalla digos. Scelte per la cena e il party alcune delle location più esclusive della città e nel menu per volere degli sposi spazio ai panzerotti pugliesi.

