Fiumicino, ultima tappa del campionato Moto d'acqua: ospite Abodi

Oltre 150 atleti da tutta Italia e tre giornate di eventi: dal 12 al 14 settembre a Fiumicino va in scena il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, atto conclusivo del campionato Italiano Moto d’Acqua 2025. Oltre alle sfide in acqua, ci sarà spazio anche per il pubblico: appassionati e curiosi potranno provare la guida di una moto d’acqua, grazie alle attività di avvicinamento alla Motonautica con il supporto di istruttori federali Fim.

Attesa la partecipazione di Abodi del numero uno del Coni Buonfiglio

Dal brivido del Freestyle, con acrobazie mozzafiato, alle categorie Ski e Runabout, che offriranno duelli serrati su moto capaci di toccare anche i 145 km/h, l’adrenalina sarà assicurata. Completano il programma le prove di Endurance, maratone d’acqua in cui emergono potenza, strategia e resistenza. Il tracciato, posizionato a ridosso della riva, consentirà agli spettatori di seguire le gare a pochi metri dall’azione, vivendo da vicino l’adrenalina delle competizioni. All’evento è attesa anche la presenza del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a sottolineare l’attenzione delle istituzioni verso il movimento sportivo della motonautica nazionale.