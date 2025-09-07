Basket, il ct Pozzecco lascia la Nazionale: "È stata l'ultima partita"

La decisione arriva dopo il match perso contro la Slovenia negli ottavi di finale degli Europei di basket. "La decisione è mia - ha detto Pozzecco - ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l’onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita avere questo ruolo"

