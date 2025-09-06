Esplora tutte le offerte Sky
MotoGp, qualifiche Barcellona: pole position per Alex Marquez. HIGHLIGHTS

Sport

Al Montmelò insieme al pilota del team Gresini scatteranno dalla prima fila anche Quartararo e suo fratello Marc. Seconda fila con Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. 12° Bezzecchi. Eliminato in Q1 Pecco Bagnaia, ancora in grande difficoltà: il torinese partirà 21°. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race

Alex Marquez in sella alla Ducati del team Gresini ha conquistato la pole position nel Gp di Catalunya, 15/a prova del Mondiale MotoGp, con il tempo di 1.37.636, nuovo record della pista Saranno in prima fila al suo fianco Fabio Quartararo (Yamaha) e il fratello Marc, leader del Mondiale con la Ducati ufficiale. Seconda fila per Franco Morbidelli (Ducati Vr46), Pedro Acosta (Ktm) e Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), in terza partiranno invece, Johann Zarco (Honda Lcr), Ai OGURA (Aprilia-Trackhouse) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Luca Marini (Honda), Brad Binder (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia) saranno schierati in  quarta

