Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di volley femminile, Italia Germania 3-0: Azzurre ai quarti

Sport
©Ansa

Le giocatrici allenate da Julio Velasco hanno sconfitto le rivali tedesche 25-22, 25-18, 25-11. Arrivate così a 33 successi consecutivi, le Azzurre dovranno affrontare ai quarti la squadra vincente del match Polonia-Belgio

ascolta articolo

Un’altra vittoria per le ragazze del volley. L'Italvolley femminile continua a vincere e approda ai quarti di finale dei Mondiali, in scena in Thailandia. Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all'Indoor Stadium Huamark di Bangkok, hanno sconfitto in ottavi di finale la Germania per 3-0. Questi i parziali del match: 25-22 25-18 25-11. Le giocatrici allenate da Julio Velasco, campionesse olimpiche a Parigi2024, proseguono dunque la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quello di oggi, a quota 33 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora nei quarti di finale della manifestazione iridata la vincente del match Polonia-Belgio, in campo alle 15.30 (orario italiano).

Velasco: "Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita"

"È stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. Loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. È stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante". Così ai microfoni della Rai il ct Julio Velasco. "Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà. Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente". 

POLAND VOLLEYBALL - ©Ansa

Sport: Ultime notizie

Tabellone calciomercato, acquisti e cessioni delle squadre di serie A

Sport

Sono diversi i movimenti di mercato ufficializzati dalle 20 squadre di Serie A: l’Inter ha...

Acquisti e cessioni del calciomercato estivo 2025

Mondiali di volley femminile, Italia Germania 3-0: Azzurre ai quarti

Sport

Le giocatrici allenate da Julio Velasco hanno sconfitto le rivali tedesche 25-22, 25-18, 25-11....

Us Open, oggi 3° turno: Sinner sfida Shapovalov, derby Musetti-Cobolli

Sport

Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, sul cemento di Flushing Meadows affronta...

epa12324926 Jannik Sinner of Italy in action against Vit Kopriva of the Czech Republic during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 26 August 2025. The US Open tournament runs from 24 August through 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

Serie A, Lecce-Milan 0-2. Cremonese-Sassuolo 3-2. VIDEO

Sport

La seconda giornata di campionato si è aperta al Giovanni Zini con la vittoria dei grigiorossi,...

Us Open, Alcaraz batte Darderi. Anche Paolini out, sabato Sinner

Sport

Giornata negativa per gli azzurri. Darderi cede il passo al campione spagnolo, Paolini a...

Paolini, Alcaraz e Darderi

Sport: I più letti