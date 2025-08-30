Mondiali di volley femminile, Italia Germania 3-0: Azzurre ai quarti

Un’altra vittoria per le ragazze del volley. L'Italvolley femminile continua a vincere e approda ai quarti di finale dei Mondiali, in scena in Thailandia. Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all'Indoor Stadium Huamark di Bangkok, hanno sconfitto in ottavi di finale la Germania per 3-0. Questi i parziali del match: 25-22 25-18 25-11. Le giocatrici allenate da Julio Velasco, campionesse olimpiche a Parigi2024, proseguono dunque la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quello di oggi, a quota 33 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora nei quarti di finale della manifestazione iridata la vincente del match Polonia-Belgio, in campo alle 15.30 (orario italiano).

Velasco: "Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita"

"È stata una partita diversa da quello ci aspettavamo. Loro ricevevano male e questo ci ha avvantaggiato. È stata una partita difficile, la forza mentale è stata importante". Così ai microfoni della Rai il ct Julio Velasco. "Non ci siamo abbattuti quando ci hanno messo in difficoltà. Ora guardiamo ai quarti, partita dopo partita. Nessuno ci regala niente".