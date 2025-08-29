Calcio, il Fenerbahce ha esonerato Josè Mourinho

Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul, eliminata lo scorso mercoledì dalla Champions League. Per lui si ipotizza un ritorno in Premier League
Il Fenerbahce ha risolto il contratto con Josè Mourinho: lo ha reso noto un comunicato del club turco. Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul che mercoledì è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Benfica.
Per Mou ipotesi Nottingham Forest
Il 62enne tecnico portoghese è al centro di voci su un possibile ritorno in Premier League al Nottingham Forest, dove il connazionale Nuno Espirito Santo è in rotta con la proprietà. “Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera,” si legge in una nota del Fenerbahce, che lo scorso anno ha chiuso il campionato turco al secondo posto.
