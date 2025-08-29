Esplora tutte le offerte Sky
Calcio, il Fenerbahce ha esonerato Josè Mourinho

Sport

Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul, eliminata lo scorso mercoledì dalla Champions League. Per lui si ipotizza un ritorno in Premier League

Il Fenerbahce ha risolto il contratto con Josè Mourinho: lo ha reso noto un comunicato del club turco. Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul che mercoledì è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Benfica. 

Per Mou ipotesi Nottingham Forest

Il 62enne tecnico portoghese è al centro di voci su un possibile ritorno in Premier League al Nottingham Forest, dove il connazionale Nuno Espirito Santo è in rotta con la proprietà. “Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera,” si legge in una nota del Fenerbahce, che lo scorso anno ha chiuso il campionato turco al secondo posto.

Il tecnico portoghese sale alla ribalta col Porto, conquistando prima la coppa Uefa e poi la Champions. Al Chelsea riporta il titolo inglese dopo 50 anni, poi il trionfo nel 2010 in nerazzurro. Un picco mai più raggiunto negli anni successivi. Nel 2021 la Roma annuncia il suo ingaggio per tre stagioni e nel maggio 2022 i giallorossi vincono la Conference League, primo trionfo romanista di sempre in una competizione Uefa. L'anno successivo la sconfitta nella finale di Europa League, poi l'esonero nel gennaio 2024

