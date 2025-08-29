Calcio, il Fenerbahce ha esonerato Josè Mourinho

Il Fenerbahce ha risolto il contratto con Josè Mourinho: lo ha reso noto un comunicato del club turco. Il tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul che mercoledì è stata eliminata ai playoff di Champions League dal Benfica.

Per Mou ipotesi Nottingham Forest

Il 62enne tecnico portoghese è al centro di voci su un possibile ritorno in Premier League al Nottingham Forest, dove il connazionale Nuno Espirito Santo è in rotta con la proprietà. “Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera,” si legge in una nota del Fenerbahce, che lo scorso anno ha chiuso il campionato turco al secondo posto.