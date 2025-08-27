Esplora tutte le offerte Sky
Ginnastica, l'azzurro Bonicelli lascia la terapia intensiva

Sport

L'atleta 23enne si era infortunato lo scorso 23 luglio in uscita agli anelli durante le qualifiche di ginnastica artistica delle Universiadi nella regione tedesca del Reno-Ruhr

Lorenzo Bonicelli, il ginnasta della Nazionale italiana gravemente infortunatosi alle Universiadi in Germania, ha lasciato la terapia intensiva. Lo ha comunicato la sua società, la Ghislanzoni Gal di Lecco: "Dopo settimane in terapia intensiva, Bonni è stato trasferito presso l'Unità Spinale dell'Ospedale Niguarda". Bonicelli, 23 anni, di Abbadia Lariana, il 23 agosto 2025, durante l'esercizio agli anelli alle Universiadi estive di Ginnastica artistica di Essen, in Germania, aveva subito un grave infortunio. Prosegue dunque il difficile percorso di recupero. 

Ora una lunga riabilitazione

Lo scorso 23 luglio a Essen, l'azzurro della ginnastica artistica, 23 anni di Lecco, è uscito male nella terza rotazione del suo esercizio agli anelli ed è caduto sbattendo il collo. Subito operato alle vertebre cervicali, il 7 agosto è stato trasferito in aeroambulanza al Niguarda di Milano, dove ora dovrà effettuare la lunga riabilitazione. "Accanto a lui ci sono i medici, la famiglia, gli amici e una comunità intera che non smette di fargli sentire la propria vicinanza", sottolinea la Ghislanzoni Gal, che ringrazia tutti per i gesti e le parole di sostegno ricevuti, tra cui la dedica del recente oro conquistato da Sofia Raffaeli nel cerchio ai Mondiali di Rio: "Il vostro affetto ha avuto un valore enorme per Lorenzo e per chi gli è accanto. In questa nuova fase, la vostra presenza sarà fondamentale! Continuiamo a stare #insiemeabonni". Intanto prosegue #InsiemeaBonni, la raccolta fondi lanciata dalla società lecchese per sostenere il giovane. Sono stati superati i 152mila euro che serviranno a finanziare la riabilitazione del ginnasta. 

