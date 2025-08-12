Morto in Cina l'atleta 29enne Mattia Debertolis, colpito da un malore

Non ce l'ha fatta Mattia Debertolis, l'atleta azzurro della nazionale italiana di corsa orientamento, colpito da un malore l’8 agosto scorso. Si era sentito male nel corso della competizione “Middle Distance”, in condizioni climatiche estreme, con temperature superiori ai 30 °C e punte fino a 43 °C. Durante la gara, il suo dispositivo GPS si è arrestato improvvisamente nel segnalare la sua posizione — in un primo momento si è pensato a un blackout tecnico — ma Debertolis era già accasciato e stava cercando di richiamare soccorsi. Il ritardo nell'intervento, combinato con le condizioni proibitive, ha reso il tutto decisamente più difficile. Nonostante il trasferimento in ospedale e l’impegno degli operatori sanitari cinesi, la situazione è precipitata in poche ore e l’atleta è spirato dopo pochi giorni.