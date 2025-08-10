Europei U20, Doualla trascina la staffetta: oro Azzurre nella 4x100

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europei atletica under 20, Doualla trascina la staffetta: oro Azzurre nella 4x100

Sport

Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell'ultima frazione, hanno vinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L'argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia

ascolta articolo

Trionfa la staffetta femminile azzurra nella 4x100 agli Europei under 20 di atletica leggera a Tampere. Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell'ultima frazione, hanno vinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L'argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia. Kelly Doualla aveva vinto nei giorni scorsi anche la medaglia d’oro nei 100 metri

Gli altri risultati dell’Italia

Un altro oro per l'Italia l'ha vinto Matteo Togni nei 110 ostacoli, con il tempo di 13''27, record italiano di categoria. Francesco Crotti ha invece vinto la medaglia d'oro nel salto triplo. Il 18enne si è imposto con la misura di 15.93, precedendo il francese Emmanuel Idinna (15.85), argento, e il turco Emre Colak (15.75). Una medaglia per l'Italia è arrivata poi nel getto del peso donne: Anita Nalesso ha chiuso al terzo posto la gara vinta dalla greca Rafailidou (16.16), segnando la stessa misura dell'ucraina Shepel (15.62) che però ha preso l'argento avendo una migliore seconda misura. Negli 800 donne, Lorenza De Noni ha conquistato il bronzo battendo in volata la spagnola Marta Mitjans. L'oro è stato vinto dalla tedesca Jana Marie Becker, che era quinta all'ingresso del rettilineo finale. Sfortunata, invece, la staffetta 4x100 maschile: Luca Corradin, Francesco Pagliarini, Diego Nappi, Daniele Orlando sono stati squalificati per mancato passaggio del testimone al primo cambio, con gran disperazione degli azzurrini. La medaglia d'oro è stata vinta dalla Spagna. Finora, sono undici le medaglie conquistate dall'Italia, con sei ori. 

Leggi anche

Atletica, 15enne Kelly Doualla oro europeo in 100 metri under 20

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Sport: Ultime notizie

Tennis, Cincinnati Open: Paolini al 3° turno, Darderi si ritira

Sport

Quattro gli italiani in campo oggi. Nel tabellone femminile, esordio vincente di Jasmine Paolini...

epa12292661 Jasmine Paolini of Italy in action against Maria Sakkari of Greece during the 2nd round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center in Mason, Ohio, USA, 10 August 2025. EPA/MARK LYONS

Europei U20, Doualla trascina la staffetta: oro Azzurre nella 4x100

Sport

Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell'ultima...

Atp Cincinnati, Sinner batte Galan. Musetti e Cobolli eliminati

Sport

Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, è tornato in campo dopo il trionfo a Wimbledon: ha...

MASON, OHIO - AUGUST 09: Jannik Sinner of Italy reacts after winning a game during the match against Daniel Elahi Galán of Colombia during Day 3 of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 09, 2025 in Mason, Ohio. (Photo by Dylan Buell/Getty Images)

Atletica, 15enne Kelly Doualla oro europeo in 100 metri under 20

Sport

L'azzurrina sulla pista del "Ratinan stadion" di Tampere in Finlandia. Argento alla britannica...

Sinner all'Atp Cincinnati 2025: il tabellone e gli avversari

Sport

L’altoatesino è pronto a prendere parte al Master 1000, iniziato il 7 agosto. L’obiettivo è...

CINCINNATI, OH - AUGUST 19: Jannik Sinner of Italy stretches to hit a backhand against Frances Tiafoe of the USA during the championship round of the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center on August 19, 2024 in Mason, OH. (Photo by Shelley Lipton/Icon Sportswire via Getty Images)

Sport: I più letti