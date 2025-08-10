Europei U20, Doualla trascina la staffetta: oro Azzurre nella 4x100

Gli altri risultati dell’Italia

Un altro oro per l'Italia l'ha vinto Matteo Togni nei 110 ostacoli, con il tempo di 13''27, record italiano di categoria. Francesco Crotti ha invece vinto la medaglia d'oro nel salto triplo. Il 18enne si è imposto con la misura di 15.93, precedendo il francese Emmanuel Idinna (15.85), argento, e il turco Emre Colak (15.75). Una medaglia per l'Italia è arrivata poi nel getto del peso donne: Anita Nalesso ha chiuso al terzo posto la gara vinta dalla greca Rafailidou (16.16), segnando la stessa misura dell'ucraina Shepel (15.62) che però ha preso l'argento avendo una migliore seconda misura. Negli 800 donne, Lorenza De Noni ha conquistato il bronzo battendo in volata la spagnola Marta Mitjans. L'oro è stato vinto dalla tedesca Jana Marie Becker, che era quinta all'ingresso del rettilineo finale. Sfortunata, invece, la staffetta 4x100 maschile: Luca Corradin, Francesco Pagliarini, Diego Nappi, Daniele Orlando sono stati squalificati per mancato passaggio del testimone al primo cambio, con gran disperazione degli azzurrini. La medaglia d'oro è stata vinta dalla Spagna. Finora, sono undici le medaglie conquistate dall'Italia, con sei ori.