Zeman sta meglio, sui social la foto al mare con il figlio Karel

Zdenek Zeman sembra stare meglio ed è apparso sui social, al mare, insieme al figlio Karel. Le condizioni del tecnico boemo sembrano infatti essere migliorate dopo il grande spavento del ricovero avvenuto a cavallo tra la fine dello scorso febbraio e l'inizio di marzo nel reparto di terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli di Roma. L'immagine di Zeman è apparsa nelle scorse ore su Instagram, sul profilo del figlio. "La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell'allenatore, è essa stessa l'allenatore", ha scritto lo stesso figlio dell'ex tecnico di Roma, Lazio, Foggia e Pescara a corredo della foto. Numerose le manifestazioni di felicità nei commmenti: "Grazie Karel per questo scatto. Ne avevamo bisogno tutti", ha scritto un utente.