Zeman sta meglio, sui social la foto al mare con il figlio Karel

instagram.com/karelzeman77

Le condizioni del tecnico boemo sembrano essere migliorate dopo il grande spavento del ricovero avvenuto a cavallo tra la fine dello scorso febbraio e l'inizio di marzo nel reparto di terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli di Roma. Lo testimonia uno scatto pubblicato dal figlio Karel su Instagram

Zdenek Zeman sembra stare meglio ed è apparso sui social, al mare, insieme al figlio Karel. Le condizioni del tecnico boemo sembrano infatti essere migliorate dopo il grande spavento del ricovero avvenuto a cavallo tra la fine dello scorso febbraio e l'inizio di marzo nel reparto di terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli di Roma. L'immagine di Zeman è apparsa nelle scorse ore su Instagram, sul profilo del figlio. "La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell'allenatore, è essa stessa l'allenatore", ha scritto lo stesso figlio dell'ex tecnico di Roma, Lazio, Foggia e Pescara a corredo della foto. Numerose le manifestazioni di felicità nei commmenti: "Grazie Karel per questo scatto. Ne avevamo bisogno tutti", ha scritto un utente. 

