Volkswagen partner ufficiale della Lega di serie A per il 2025/2026

Collaborazione esclusiva a partire dalla stagione 2025/2026. Volkswagen entra a far parte dei partner di Lega Serie A in qualità di Official Automotive Partner & Technology Partner.

La Lega Serie A e Volkswagen annunciano una collaborazione esclusiva a partire dalla stagione 2025/2026. Grazie a questo accordo, Volkswagen entra a far parte dei partner di Lega Serie A in qualità di Official Automotive Partner & Technology Partner.

Gli obiettivi

L'obiettivo è di promuovere e sostenere lo sport più amato d’Italia. In virtù della partnership, Volkswagen sarà protagonista nei momenti chiave dei match, con una presenza mediatica di primo piano nei contenuti televisivi e nelle principali piattaforme digitali.

La voce della Lega

“Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere tra i nostri partner un brand globale come Volkswagen” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo. “Per la prima volta ci doteremo di un Automotive Partner, che ci accompagnerà nelle partite più prestigiose e nei grandi eventi che realizzeremo nelle prossime stagioni. Questa collaborazione rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita commerciale, proseguendo nello sviluppo del nostro marchio e confermando l’attrattività del calcio italiano a livello internazionale, grazie alla nostra capacità di valorizzare al massimo ogni momento della partita. A partire da questa stagione il marchio Volkswagen, universalmente riconosciuto per affidabilità e innovazione, sarà protagonista anche a livello editoriale, associato in ogni match alle grafiche televisive dedicate alla misurazione dei chilometri percorsi in campo dai calciatori”.

L'auto del popolo, lo sport del popolo

Esprimendo soddisfazione per l’accordo, Andrea Alessi, Brand Manager di Volkswagen Italia, ha sottolineato che: “Questo è un ulteriore, importante passo nella nostra strategia di presenza nel mondo del calcio. Uno sport molto popolare e amato, e che come Volkswagen promuove valori di lavoro di squadra, performance e innovazione. Questa collaborazione ci permetterà di aumentare la nostra connessione con milioni di appassionati in tutta Italia, trasmettendo loro la nostra visione di un futuro più sostenibile anche attraverso il mondo dello sport”.