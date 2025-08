Morto Jorge Costa, arresto cardiaco per direttore sportivo del Porto

L'ex calciatore portoghese vinse la Champions League con i portoghesi allenati da Mourinho. Ex nazionale, aveva 53 anni. Vittima di un infarto

È morto a 53 anni per un infarto l'ex calciatore portoghese Jorge Costa, attuale ds del Porto e vincitore della Champions con la maglia biancoblu, allenato da Mourinho, nel 2004. L'improvviso decesso è avvenuto nell'ospedale São João, di Oporto, dove era stato trasportato d'urgenza per un arresto cardiaco.

Malore durante l'allenamento

Costa ricopriva incarichi dirigenziali nella squadra della città in cui era nato, il Porto, di cui è stato il capitano per diverse stagioni. Al momento del malore si trovava proprio nel centro di allenamento della squadra e aveva appena rilasciato un'intervista televisiva.

La carriera

Jorge Costa appartiene alla cosiddetta "generazione d'oro" del calcio portoghese, quella che vinse due volte il Mondiale under-20, nel 1989 e nel 1991, una rosa di nomi fra cui spiccano anche Luís Figo, Rui Costa, Paulo Sousa, Fernando Couto e altri. Aveva giocato anche 50 partite nella Nazionale maggiore, mentre per il Porto contava 383 presenze in partite ufficiali tra il 1992 e il 2005. La stampa portoghese lo ricorda come uno dei difensori più notevoli nella storia del club, con cui ha vinto otto volte il campionato nazionale, cinque volte la Coppa del Portogallo e poi ancora la Champions League, la Coppa UEFA e la Supercoppa.