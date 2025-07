Andrea Pirlo allenerà lo United Fc a Dubai

Sport

L’ex centrocampista di Roma, Liverpool e Fiorentina è diventato il nuovo tecnico della Primavera della Fiorentina, mentre la Juventus ha scelto il fuoriclasse bresciano per guidare l’Under 23 in Serie C. Ma non ci sono solo loro: tanti altri ex giocatori di Serie A siedono oggi sulle panchine di squadre giovanili o fanno da allenatori in seconda nel massimo campionato. LE FOTO