Mondiali di scherma, tripletta di bronzo per l’Italia a Tbilisi

L'Italia si conferma protagonista ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, conquistando tre medaglie di bronzo grazie alle prestazioni di Luca Curatoli, Anna Cristino e Martina Favaretto. Nella sciabola maschile, Curatoli si è fermato in semifinale, sconfitto 15-13 dal francese Jean Philippe Patrice, assicurandosi comunque il terzo posto. Stesso destino per Anna nel fioretto femminile, superata 15-11 dalla francese Pauline Ranvier. A completare il tris azzurro, Favaretto, anche lei nel fioretto, ha conquistato il bronzo dopo la sconfitta in semifinale contro la statunitense Lee Kiefer per 15-10. Ai Mondiali, come da regolamento, non è prevista la finale per il terzo posto, e le medaglie di bronzo vengono assegnate agli schermidori sconfitti in semifinale.