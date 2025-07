Gascoigne sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva dopo collasso

Paul Gascoigne, 58enne ex calciatore inglese e della Lazio, è stato trasportato d’urgenza in ospedale lo scorso venerdì sera nel Dorset. Lo riporta il quotidiano inglese "The Sun", secondo cui Gascoigne sarebbe collassato in stato di semi incoscienza da un amico e assistente personale, Steve Foster, nella sua casa a Poole. E' stato trasportato in ospedale in terapia intensiva e successivamente in un reparto di medicina d'urgenza. Al momento le sue condizioni sarebbero stabili. Gascoigne sarebbe quindi in fase di ripresa ma dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni per proseguire le cure del caso.

Foster ha riferito che Gascoigne intende “ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano ogni bene e vogliono vederlo tornare al meglio”.