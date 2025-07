Silvio Baldini nuovo Ct dell'Italia Under 21, Barzagli vice allenatore

"L'azzurro rappresenta per me un grande orgoglio", commenta l'allenatore appena promosso in serie B con il Pescara. "Abbiamo scelto un uomo di valore e di valori", ha detto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Da settembre gli "azzurrini" inizieranno le qualificazioni all'Europeo 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028

Silvio Baldini è il nuovo tecnico della nazionale Under 21 di calcio. L'allenatore, che ha da poco conquistato la promozione in serie B con il Pescara, è pronto a raccogliere una nuova sfida con gli Azzurrini, che da settembre inizierà le qualificazioni all'Europeo 2027, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

"L'azzurro - commenta l'allenatore autore recentemente di un lungo sfogo sulla situazione del calcio in Italia - rappresenta per me un grande orgoglio".

Barzagli vice

Insieme a lui, nel ruolo di vice allenatore, torna nel Club Italia Andrea Barzagli, campione del mondo 2006 e campione d'Europa Under 21 nel 2004, che nel biennio 2021-2023 aveva già lavorato da collaboratore tecnico delle Nazionali Giovanili, dall'Under 20 all'Under 15.

Le parole di Gravina e Baldini

"Abbiamo affidato la panchina della Nazionale Under 21 a un ottimo allenatore - afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina - una persona di valore e di valori. Baldini ha qualità umane e conoscenze tecniche per far fare un importante salto di qualità agli Azzurrini".

"Sono felice ed emozionato - le parole di Baldini - ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo. Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, provero' a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza".

La carriera

L'allenatore toscano, classe '58, Panchina d'Oro di Serie C 2023 dopo la promozione in Serie B con il Palermo nella stagione 2021/2022, ripetutosi a giugno con il Pescara, vanta una lunga esperienza in panchina: partito dalla Seconda Categoria (Bagnone), è arrivato fino in Serie A (Catania, Empoli, Lecce e Parma). Il suo esordio è previsto il 5 settembre, alla Spezia contro il Montenegro, nella prima gara del Girone E (ne fanno parte anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia) delle qualificazioni alla fase finale dell'Europeo, che si disputerà a giugno 2027 in Albania.

Quanto alle altre rappresentative, l'Under 20 è stata riaffidata a Carmine Nunziata, che nell'ultimo bienno ha guidato l'U21 e che avrà come vice Matteo Brighi e Mirco Gasparetto. Confermato alla guida dell'Under 19 Alberto Bollini, con Christian Maggio vice; Massimiliano Favo passa all'Under 18. Daniele Franceschini, dopo cinque stagioni in Under 18, passa all'Under 17: nello staff Marco Scarpa (vice) e Francesco Antonioli, preparatore dei portieri. Novità, invece, alla guida dell'Under 16: promosso Manuel Pasqual (vice Matteo Barella). In Under 15 confermato Enrico Battisti, al cui fianco ci sarà il supervisore Antonio Rocca. E' stata costituita anche una Nazionale Under 14, dedicata ai calciatori classe 2012 tesserati per club professionistici, il cui supervisore sarà Luigi Milani. La selezione si svolgerà attraverso un raduno mensile presso i Centri federali territoriali.