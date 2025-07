Chelsea-Psg, finale Mondiale per Club: data, orario e halftime show

La partita tra la squadra di Enzo Maresca e quella di Luis Enrique si giocherà domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Calcio d'inizio alle 21 ora italiana. Con una novità in vista all'intervallo

Sarà un incontro che sa di Champions League e quindi dal sapore dei big match europei quello che vedrà di fronte il Chelsea e il Paris Saint-Germain, in campo per giocarsi la finale del Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. La partita tra la squadra di Enzo Maresca e quella di Luis Enrique si giocherà domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York. Calcio d'inizio alle 21 ora italiana. Favoritissima della vigilia la squadra francese campione d'Europa, reduce dal roboante successo per 4-0 in semifinale sul Real Madrid. I Blues, invece, hanno superato i brasiliani del Fluminense col punteggio di 2-0.

Prima volta per l'halftime show

Per l'atto conclusivo di questa nuova competizione al MetLife Stadium di New York ci sarà l'esordio nel calcio dell'halftime show. Protagonisti assoluti della serata saranno J Balvin, Doja Cat e Tems che animeranno l’intervallo della partita. Una pausa che, per l'occasione, potrebbe durare più dei 15 minuti canonici, sia per dare tempo agli artisti di esibirsi e agli addetti di montare e smontare il palco, sia per dare qualche minuto extra di sollievo dalla canicola ai calciatori.

Chelsea-Paris Saint-Germain, dove vederla in tv

La partita tra Chelsea e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Canale 5. Dazan è attivo sul canale 214 di Sky e nella sezione 'app' della home di SkyQ.