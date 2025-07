Offshore, il mondiale fa tappa in Italia a Rodi Garganico

Dal 3 al 6 luglio, il Campionato Mondiale di Offshore Classe 3D e il Campionato Italiano Classe 5000 approdano a Rodi Garganico, per il Grand Prix Regione Puglia – Trofeo Città di Rodi Garganico – Memorial Mario Paolo Masiero. Un evento che trasforma il porto turistico del Gargano in un’arena naturale, con spettacolari circuiti tracciati sotto costa.

Si vola sull’acqua

L’Offshore nasce come competizione in mare aperto, tra onde alte e lunghi percorsi di altura. Oggi si è trasformato in un format più veloce e spettacolare, con catamarani e monocarena da gara che sfidano la fisica e si lanciano in tracciati da 2,8 a 4 miglia ripetuti più volte. A bordo due piloti: uno al timone, l’altro alle manette. La partenza è lanciata, preceduta da una “milling area” dove le barche si allineano. Poi bandiera verde.

I numeri sono da capogiro: fino a 257 km/h di velocità (Classe 1), ma anche la Classe 3D – protagonista a Rodi Garganico – raggiunge punte di 180 km/h, con virate a oltre 160 km/h. Curve a 4G, temperature in cabina oltre i 60°C.

Il re del mare: Serafino Barlesi

Ci sarà a 72 anni, anche Serafino Barlesi. Nel 2025 ha vinto l’Europeo Classe 3D a Trani, dominando con il copilota svedese Joakim Kumlin entrambe le manche. “In cabina si corre a 180 battiti al minuto. È una lotta contro la velocità, il mare e il caldo. Alla fine perdi anche quattro chili. Ma lo rifaresti mille volte”, racconta il campione, che ha collezionato 5 titoli mondiali, 8 europei, 12 italiani e 154 podi in carriera.

Il territorio

L’edizione 2025 del Mondiale Offshore non è solo gara, ma anche celebrazione del territorio: "La Motonautica è spettacolo, tecnica e passione. Portare un evento mondiale in un luogo straordinario come Rodi Garganico è il segno tangibile della crescita del nostro sport e della sua capacità di coinvolgere territori e comunità", dice Giorgio Viscione, Presidente Federazione Italiana Motonautica.

Il programma

Dopo le tappe di Trani e Cervia, Rodi Garganico è l’ultima fermata italiana del campionato. Il programma:

• Venerdì 4 luglio: prove libere e short race

• Sabato 5: rifiniture in acqua

• Domenica 6: la Long Race decisiva e il Red Carpet con le premiazioni.