Calcio, Serie A: presentata la nuova maglia del Bologna

Presentato oggi l’Home kit per la stagione 2025/26 del Bologna FC 1909, firmato per il venticinquesimo anno consecutivo da Macron. Un kit che simboleggia il legame profondo tra la squadra, il suo partner tecnico, la città e i tifosi, in un anno molto speciale nel quale i rossoblù sfoggeranno sul petto con orgoglio, accanto al logo del Club e al Macron Hero, la coccarda tricolore riservata alla squadra campione in carica della Coppa Italia. La metafora del filo che lega le anime della città e della squadra è anche la principale novità dal punto di vista grafico, all’interno di un kit che incarna l’identità e la tradizione del Bologna FC 1909 tramite le quattro bande verticali rosse e blu. La divisa presenta inoltre una serie di dettagli che esprimono l’attenzione e la cura del design, tratti distintivi di Macron. Sul backneck, in bianco, il motto "LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”. Sul retrocollo esterno compare, invece, il claim identificativo del club: "WEAREONE". Il tessuto utilizzato per la maglia Home 2025/26 del Bologna FC 1909 è l’Eco Exalock: un tessuto Eco Fabric che assicura eleganza e praticità unite ad un preciso messaggio di sostenibilità, provenendo da un tessuto in poliestere derivato al 100% da plastica riciclata. Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi, con coulisse blu e puntale rosso, arricchiti da bande orizzontali rossoblù sul bordo coscia. I calzettoni blu presentano una riga rossa orizzontale sul bordo superiore e riportano frontalmente, in bianco, sia la scritta BOLOGNA sia il Macron Hero.