L'accordo per la cessione dell'AC Monza da Fininvest al fondo americano Beckett Layne Ventures è stato firmato. Secondo quanto ricostruito dall'ANSA, l'operazione è strutturata in un primo trasferimento dell'80% delle quote, mentre il restante 20% sarà ceduto a distanza di 12 mesi.