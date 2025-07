City ko con l'Al Hilal, Inzaghi elimina Guardiola al Mondiale per Club

Manchester City eliminato a sorpresa dai Mondiale per club: agli ottavi di finale il club di Premier League è stato sconfitto per 4-3 ai tempi supplementari dai sauditi dell'Al Hilal allenati da Simone Inzaghi. Il match era terminato 2-2 dopo i primi 90 minuti più recupero. Fondamentale per la squadra di Riad la doppietta del brasiliano Marcos Leonardo (46' e 112'). Prossimi avversari di Inzaghi nei quarti saranno i brasiliani del Fluminense, che ieri ha eliminato l'Inter per 2-0. Stasera ottavi di finale per la Juventus, contro il Real Madrid.

Esulta alla sua maniera perché il successo dell'Al-Hilal sui giganti del Manchester City è la vera sorpresa del mondiale per club. Simone Inzaghi fa volare ai quarti del torneo in Usa la squadra saudita, battendo 4-3 dopo i tempi supplementari la squadra di Pep Guardiola, e sono solo elogi per i suoi nuovi ragazzi, "Straordinari, hanno conquistato una vittoria con il cuore - le parole dell'ex tecnico dell'Inter -. Sapevamo di dover realizzare qualcosa di straordinario se volevamo battere il Manchester City, ed è esattamente quello che hanno fatto i ragazzi; sono stati magnifici. Dovevamo essere straordinari perché il City, lo conosciamo tutti. Abbiamo dovuto scalare l'Everest senza ossigeno per vincere, e ce l'abbiamo fatta". Inzaghi, da giugno sulla nuova panchina, ha decisamente fatto meglio della sua ex squadra, l'Inter, eliminata agi ottavi dal Fluminense. "Lavoriamo insieme solo da tre settimane e si può vedere quanto duramente si stiano impegnando i giocatori - ha aggiunto i tecnico italiano -, l'impegno che stanno mettendo. Come allenatore, è di grande soddisfazione".