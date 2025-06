Cos'è Swatt Club, il team in cui Conca ha vinto i campionati italiani

Sorpresa ai campionati italiani di ciclismo: Filippo Conca ha vinto la prova in linea maschile con lo Swatt Club, un team amatoriale che per il momento non ha né la prestigiosa licenza World Tour, né quelle Professional o Continental. Una vittoria inattesa data la presenza di molti ciclisti di squadre professionistiche e anche dei migliori italiani quali Filippo Ganna, Jonathan Milan, Diego Ulissi. Lo Swatt Club nasce come blog sugli sport outdoor dal ciclismo allo sci, sotto il nome di Solowattaggio. Un nome che fa riferimento al modo in cui il team vede lo sport: al massimo dell'agonismo e dell'intensità, e che richiama il concetto di “wattaggio” che nel ciclismo indica la potenza espressa durante la pedalata. Visto il successo del blog e delle pagine social, nel 2017, i fondatori decidono di creare la loro squadra ciclistica, l’ASD Swatt Club. “Swatt, come abbreviazione di Solowattaggio, e Club, per identificare un gruppo, un movimento di persone che hanno una visione comune. Un movimento culturale più che una squadra ciclistica”, scrivono sul blog.