Il Giro d'Italia in Vaticano, Papa Leone XIV saluta i ciclisti. VIDEO

Il Giro d'Italia è passato in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti, ricevendo anche la maglia rosa. "Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale”, ha detto il Pontefice.