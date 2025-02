Playoff Europa League, Roma-Porto 3-2. Giallorossi agli ottavi. VIDEO

Dopo le cocenti eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus nei playoff di Champions League, la Roma di Claudio Ranieri vince il suo turno di spareggio in Europa League e accede così agli ottavi di finale. I giallorossi, dopo il pareggio per 1 a 1 nella partita d’andata, sono riusciti a vincere per 3 a 2 in casa contro il Porto: grande protagonista Paulo Dybala, autore di una doppietta nel primo tempo. La Roma raggiunge al turno successivo la Lazio, che si era già qualificata agli ottavi vincendo il girone unico. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE) . Al turno successivo i giallorossi affronteranno l'Athletic Bilbao oppure la Lazio.

La cronaca di Roma-Porto (HIGHLIGHTS)

Parte in salita la partita per la Roma, con il Porto che al ventisettesimo minuto passa in vantaggio grazie alla rovesciata di Aghehowa. I giallorossi però riescono a ribaltare il risultato prima dell’intervallo: in quattro minuti tra il 35 e il 39esimo è Paulo Dybala a realizzare una doppietta e portare avanti i suoi. Nella ripresa, dopo appena 4 minuti il Porto resta in dieci per l’espulsione Eustaquio, ma i lusitani riescono comunque a rendersi pericolosi e a colpire un palo al 69esimo con Omorodion. All’83esimo però i giallorossi chiudono la partita grazie al gol di Pisilli. Nel finale arriva l'autorete di Rensch, che fissa il risultato sul 3 a 2.

Il tabellino di Roma-Porto 3-2

27’ Aghehowa, 35’ e 39’ Dybala, 83’ Pisilli, 90+6' aut. Rensch



ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik (49' st Abdulhamid), Mancini, Ndicka, El Shaarawy (43' st Rensch), Koné, Paredes, Angelino, Dybala (43' st Baldanzi), Pellegrini (33' st Pisilli), Shomurodov (33' st Soulé). All. Ranieri



PORTO (3-4-3): Diogo Costa, Djaló, Perez, Otavio (21' st Mora), Joao Mario, Eustaquio, Varela (37' st Perez), Moura (37' st Namaso), Pepè (12' st Borgres), Samu, Vieria (37' st Gomes). All. Anselmi





Ammoniti: Otavio, Dybala, Paredes e Perez per gioco falloso.

Espulso: Eustaquio per condotta violenta.