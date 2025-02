Europa League, Porto-Roma 1-1. Gol e highlights dei play-off. VIDEO

Dopo la fase a girone unico, il torneo è ripartito dal turno dei play-off, in cui sono impegnate in gara di andata e ritorno le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto: chi passa accede agli ottavi di finale. I giallorossi, nella trasferta in Portogallo, hanno pareggiato in un match molto combattuto. Il ritorno si giocherà tra una settimana all’Olimpico

L’ Europa League , nella nuova formula introdotta in questa stagione, dopo la fase con il girone unico prosegue con il turno play-off. Le 16 squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto si affrontano in gara di andata e ritorno per accedere agli ottavi di finale. L’unica italiana impegnata è la Roma , mentre la Lazio è già qualificata al prossimo turno. I giallorossi questa sera hanno affrontato in trasferta il Porto: il match è terminato 1-1. La squadra di Ranieri è andata avanti con Celik, nella ripresa il pareggio di Moura ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE) . Il ritorno si giocherà giovedì 20 febbraio all’Olimpico.

La cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo con poche occasioni e molte interruzioni. Numerosi i cartellini gialli estratti dall’arbitro. Dopo un contrasto duro Dybala è costretto a chiedere il cambio: entra Baldanzi al suo posto. E proprio il giovane fantasista in pieno recupero ruba palla a centrocampo e avvia un contropiede: Dovbyk viene anticipato ma il pallone diventa buono per Celik che batte Diogo Costa in scivolata. Nella ripresa la Roma va vicina al raddoppio con Cristante ma al 67esimo i padroni di casa pareggiano: Costa lancia per Pepe, la palla arriva a Moura che dal limite tira e segna, con un deviazione determinante di Baldanzi. I giallorossi al 72esimo restano in 10 per il doppio giallo a Cristante. Il finale è un assedio del Porto ma la squadra di Ranieri resiste e tiene stretto il pari.

Il tabellino di Porto-Roma 1-1

Gol: 50' pt Celik, 22' st Moura

PORTO (3-5-2): Diogo Costa, Otavio (30' st Namaso), Perez, Djalo; Joao Mario, Moura (40' st Zaidu), Varela (18' st Pepe), Eustaquio, Borges, Mora (18' Vieira) Aghehowa (40' st Gul). All. Anselmi

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Celilk, Ndicka; Saelemaekers (1'st El Shaarawy) , Koné (1' st Pisilli), Cristante, Pellegrini (22' st Soulè), Angelino, Dybala (39' pt Baldanzi), Dovbyk (30' st Paredes). All. Ranieri

Espulso: Cristante. Ammoniti: Pellegrini, Varela, Celik, Konè, Cristante e Otavio per gioco falloso. Francisco Moura e Saelemaekers per proteste.