In vendita la Ferrari 355 GTS di Michael Schumacher

La Ferrari F355 GTS del 1996, appartenuta al sette volte campione del mondo Michael Schumacher è stata messa all'asta da Sotheby's a Parigi . Fu consegnata al pilota tedesco nel 1996, come regalo di benvenuto a Maranello dopo il doppio trionfo iridato con la Benetton. Con una livrea Blu Le Mans, interni di pelle color Crema e cambio manuale a sei marce, questa splendida vettura era stata assegnata in dotazione al pilota tedesco appena arruolato nella scuderia del Cavallino e pare sia stata configurata da lui stesso.

Ha ricevuto la certificazione di originalità di Ferrari Classic

La Ferrari F355 ha vinto il premio di Best of Show e ne sono stati addirittura realizzati dei modelli in scala 1:43 nella “Michael Schumacher collection” dedicata alle auto possedute dal campione. Ha ricevuto nel 2020 la certificazione di originalità Ferrari Classiche. Attualmente ha 47.500 km , prima del 2004 il motore originale è stato sostituito con uno nuovo.