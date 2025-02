Bellucci batte anche Tsitsipas all'Atp Rotterdam e vola in semifinale

Bellucci: “Importante giocare e migliorarsi”

Per Mattia Bellucci è un momento magico. Lombardo, 23 anni, a Rotterdam sta sconfiggendo alcuni dei migliori tennisti dell’Atp. "All'inizio non mi sono divertito molto, poi ho cambiato atteggiamento ed è andata bene”, ha commentato l’azzurro. “Ho lavorato tanto, anche durante le partite, con il mio coach. Mi diceva di essere più libero e pensare poco, ora sta funzionando". E ha aggiunto: "Sto affrontando avversari incredibili, non sempre mi sento all'altezza. L'obiettivo è andare avanti e fare sempre un passo in avanti. La classifica? Non sto pensando a quello o al prize-money, per me è importante giocare e migliorare".