Mattarella riceve la Nazionale italiana di tennis maschile e femminile

Sinner assente

Dal Colle non trapelano particolari reazioni per l’assenza del campione. Solo una presa d’atto, che in qualche modo sembra confermare la comprensione che il Capo dello Stato manifestò nel febbraio dello scorso anno nei confronti del campione altoatesino, all’indomani della prima vittoria sui campi australiani e del successo azzurro in Coppa Davis nel novembre 2023. “Apprezzo la semplicità, la sobrietà che lei esprime. E quindi - disse il Presidente della Repubblica - bastano poche parole per farle i complimenti”. Lo stesso Sinner si dimostrò particolarmente grato e rispettoso nei confronti di Mattarella: “Signor Presidente per noi è un onore essere qua, parlo anche a nome di tutta la squadra. Abbiamo preparato un piccolo regalo per ringraziarla per tutto quello che sta facendo per noi”, aggiunse donando al Capo dello Stato una moderna racchetta con un nastro tricolore e la data del 26 novembre 2023, giorno del successo in Coppa Davis, con l'incisione 'World Champions 2023' sul telaio, insieme al nome del Presidente.