Neymar, ritorno in campo col Santos per l'attaccante brasiliano. Video

Il 33enne ha scelto il club dove è cresciuto per rilanciarsi dopo i guai fisici che gli hanno permesso di giocare appena 7 partite negli ultimi 17 mesi all'Al Hilal. Ha giocato nella ripresa ma il match contro il Botafogo non è andato oltre il pareggio per 1-1

Dopo 12 anni l'attaccante brasiliano Neymar è tornato a vestire la maglia del suo club d'infanzia, il Santos, che ieri ha affrontato il Botafogo in un match valido per il Campionato Paulista. Lo stadio Urbano Caldeira lo ha accolto in un'esplosione di gioia e i tifosi, commossi e festanti, hanno acceso i loro telefoni cellulari per dare al centravanti una calorosa accoglienza da eroe prima del fischio d'inizio. Anche molti giocatori hanno voluto celebrando, chiedendo di farsi una foto col campione. Nonostante tanto calore, però, la partita non è andata oltre un deludente pareggio per 1-1 contro la squadra ultima in classifica.

Partito dalla panchina, ha faticato a trovare il ritmo partita Neymar, che festeggiava il suo 33° compleanno, è partito dalla panchina ed è entrato in campo dopo l'intervallo, quando il Santos era già in vantaggio grazie al rigore segnato da Tiquinho Soares nel primo tempo. Tuttavia, l'attaccante ha faticato sotto la pressione del match del suo atteso ritorno in patria dopo che negli ultimi 17 mesi di assenza dai aveva collezionato solo sette presenze a causa di problemi fisici dopo essersi rotto il legamento crociato anteriore e il menisco del ginocchio sinistro in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l'Uruguay lo scorso ottobre. Il Botafogo ha pareggiato al 67° minuto con Alexandre de Jesus. Quattro minuti dopo, Wallison è stato espulso per un fallo su Neymar, ma il Santos non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Leggi anche Neymar, tre banditi hanno tentato di rapire la figlia e la compagna

"Penso sia il momento di avere pazienza e allenarmi" "Amo molto il Santos e non riesco a trovare le parole per descrivere la sensazione che ho provato quando sono uscito in campo oggi", ha dichiarato Neymar dopo il match. "È stata una partita molto difficile", ha poi spiegato ai giornalisti il fuoriclasse, che ha aggiunto: "Penso che sia il momento di avere pazienza e allenarmi". Neymar, che si è trasferito al club saudita Al-Hilal dal Paris Saint-Germain, ha affermato che il suo ritorno al Santos rappresentia il cerchio che si chiude nella sua carriera illustre. L'attaccante ha militato nel Barcellona, prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain e infine all'Al-Hilal in Arabia Saudita.