Neymar, tre banditi hanno tentato di rapire la figlia e la compagna

Paura per il calciatore Neymar , attaccante dell'Al-Hilal e della nazionale brasiliana. Alcuni banditi, infatti, avrebbero tentato di rapire sua figlia, appena nata, e la sua compagna, Bruna Biancardi. L'episodio è successo a Cotia, nella periferia di San Paolo, dove tre uomini armati hanno invaso la casa dei genitori della donna, influencer digitale e madre della piccola Mavie, che da poco ha compiuto un mese. Fortunatamente, in quel momento la giovane e la bambina della coppia non erano presenti nell’abitazione.

La ricostruzione dei fatti

Come riporta anche Sky Sport citando l'agenzia Ansa, i malviventi avrebbero messo in atto il loro piano, poi fallito, approfittando della mancanza di energia elettrica, causata dai recenti temporali avvenuti nella zona. Le prime informazioni raccontano che un uomo coinvolto nel tentato rapimento sarebbe un vicino di casa di Bruna Biancardi e che sarebbe stato già arrestato, mentre altri due uomini sarebbero ancora ricercati. Nella ricostruzione dei fatti è emerso ancora che i genitori della donna sono stati presi in ostaggio, portati in una stanza, legati e quindi imbavagliati. I criminali si sarebbero impossessati di alcuni oggetti di valore per poi darsi alla fuga.

I messaggi social

Sui social, Bruna Biancardi ha rassicurato i propri follower spiegando che "grazie a Dio è andato tutto bene", mentre Neymar ha pubblicato un messaggio nelle stories di Instagram. "Giornata triste con due bruttissime notizie. Tra queste l'aggressione che hanno subìto i genitori di Bruna, ma grazie a Dio stanno tutti bene”.