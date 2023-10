Colombia, rapimento genitori del calciatore Diaz: rilasciata la madre

Rapito in Colombia il padre di Luis Díaz, attaccante del Liverpool. Per liberarlo è scattata un'operazione delle forze di sicurezza. Luis Manuel Díaz è stato intercettato da uomini armati, mentre era insieme alla moglie. La coppia è stata minacciata con armi da fuoco e portata in un luogo sconosciuto. Cilenis Marulanda, madre dell’attaccante del Liverpool e della nazionale del suo Paese, è stata liberata, con uno scontro a fuoco con i sequestratori e la polizia in un quartiere di Barrancas, nel dipartimento di La Guajira, nel nord del Paese. I genitori di Díaz erano diretti a Los Olivos quando sono stati intercettati da uomini armati a bordo di moto. Il mezzo su cui viaggiavano è stato poi ritrovato a San Pedro.

Il video della liberazione

Poche ore dopo la notizia del sequestro, il presidente Gustavo Petro ha dato notizia della liberazione della mamma. Un video diffuso da alcuni media locali registra il momento in cui Cilenis Marulanda si riunisce alla famiglia. In un fotogramma si vede la donna commossa, mentre abbraccia uno dei suoi cari. La madre del giocatore è stata poi trasferita in una struttura sanitaria per i controlli di routine. Secondo il Pais la donna è stata liberata mentre i sequestratori stavano facendo un cambio di veicoli.