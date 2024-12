Genoa, il romeno Dan Sucu nuovo proprietario: "Grandi obiettivi"

Classe '63, Sucu è un imprenditore molto noto in Romania dove oltre ad essere il proprietario del Rapid Bucarest è conosciuto per essere il fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento del Paese con oltre 2.200 dipendenti. "Anche se ho più di 60 anni, credo di poter contribuire, con la mia esperienza e la mia energia, a raggiungere insieme grandi obiettivi". E annuncia: "Desidero una collaborazione con i club dell'Europa dell'est"

Dan Sucu, classe '63, è un imprenditore molto noto in Romania dove oltre ad essere il proprietario del Rapid Bucarest è conosciuto per essere il fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento del Paese con oltre 2.200 dipendenti. È investitore di riferimento nel comparto immobiliare e dal 2022 ha un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar. Dal 2021 ricopre il ruolo di presidente della Confederația Patronală Concordia (Confederazione dei Datori di Lavoro Concordia, l'equivalente rumeno di Confindustria), la principale associazione delle imprese private in Romania.

Il post su Twitter

"È un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC - commenta Dan Sucu attraverso i canali social rossoblu -, gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business, è un'attività che necessita di una passione genuina per questo sport e di un impegno verso la comunità dei tifosi che vivono per questi colori. Desidero avviare una collaborazione di successo tra il Genoa e alcuni club dell'Europa dell'est, tra cui il Rapid Bucarest. La mia vita e il mio percorso professionale mi hanno insegnato che i risultati più importanti si ottengono con un lavoro di squadra a ogni livello. Anche se ho più di 60 anni, credo di poter contribuire, con la mia esperienza e la mia energia, a raggiungere insieme grandi obiettivi. Cari genoani, non vedo l'ora di vedervi allo stadio e forza Genoa". Sucu nei prossimi giorni verrà cooptato nel Cda del club rossoblù e sabato è atteso al Ferraris per Genoa-Napoli.

Il saluto del governatore Bucci

"L'arrivo di Dan Sucu come nuovo azionista di maggioranza del Genoa CFC segna una tappa importante per il club più antico d'Italia e per il calcio ligure - afferma il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. "È un'occasione per consolidare il legame tra la storia calcistica della nostra Regione e le prospettive di crescita futura. Auguro buon lavoro alla nuova proprietà, con l'auspicio di un progetto ambizioso che apra la strada a successi duraturi per la società".