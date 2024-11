Calcio, il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino

La scelta inattesa

Dunque, in base alle prime informazioni trapelate dagli ambienti vicini al Genoa, sembra che la decisione di esonerare Gilardino sia arrivata per volontà dell'area tecnica intesa come la parte della dirigenza internazionale che fa capo agli americani di A-Cap, la società subentrata al gruppo 777 dopo la crisi finanziaria. A Genova lavorano l'ad Blazquez e il ds Ottolini che fino a oggi non avevano fatto pensare ad un cambio nella guida della squadra. La decisione, come detto, rappresenta un vero e proprio fulmine a ciel sereno specie per i tifosi. Sorprende anche la tempistica dell'esonero: il Genoa ha giocato l'ultima partita di campionato il 7 novembre in anticipo, pareggiando in extremis in casa con il Como. Quattro giorni prima, aveva vinto a Parma e con quattro punti in due partite aveva fatto un passo significativo fuori dalla zona calda della classifica. Domenica è atteso da una partita chiave contro il Cagliari al Ferraris. Gilardino ha diretto l'ultimo allenamento sabato mattina e avrebbe dovuto riprendere la preparazione proprio nella giornata di oggi.